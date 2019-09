المتوسط:

تستعد وزارة العمل والتأهيل بالتعاون مع مصرف الدم لإطلاق حملة التبرع بالدم يوم الأربعاء بمقر الوزارة بالهضبة.

وناقش الاجتماع، الذي ضم مدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار، ومدير مكتب العلاقات العامة حسين الهليب ومدير مكتب المعلوماتية والدعم الفني إلياس بلحاج التجهيزات للتنسيق ودعوة الزملاء المشاركة.

The post «مصرف الدم» بطرابلس يُطلق حملة للمشاركة في التبرع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية