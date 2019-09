ملف إعمار ليبيا على أجندة «الأمين» وسفير باكستان

المتوسط:

التقى وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، المهدي الأمين، صباح اليوم الإثنين بطرابلس سفير جمهورية باكستان الإسلامية ساجد إقبال.

وناقش الطرفين مجالات التدريب لتخصصات المهن الطبية والطبية المساعدة، كما تم مناقشة التدريب في مجالات البناء والتشييد ومجالات النفط.

وتناول اللقاء مناقشة إمكانية تخصيص منح تدريبية للجانب الليبي تكون سنوية في مجالات المهن الإلكترونية والكهربائية وهندسة الاتصالات والمهن الزراعية.

وناقش الطرفان إمكانية الاستفاذة من الأيادي العاملة الباكستانية الماهرة في سوق العمل الليبي للمساهمة في إعمار ليبيا خلال المرحلة القادمة.

وتم الاتفاق علي تحديث مذكرتي التفاهم الموقعتين بين البلدين خلال العام الحالي 2019 واللتان تشملان مجالي تنمية الموارد البشرية ومجال استخدام الأيدي العاملة.

