المتوسط:

قال مدير مديرية أمن تاجوراء، يوسف شعبان، إنَّ أفراد الأمن نفذوا الخطة الأمنية بناء على توجيهات وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، التي من شأنها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقانونية الصارمة، لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 _ 2018.

وأضاف شعبان، أن الخطة تشمل حماية الطلبة الممتحنين ولجان المراقبة والقائمين عليها ببلدية تاجوراء.

وقد شاركت كافة الأجهزة الأمنية المختلفة داخل البلدية، كما شارك في تنفيذ الخُطة الأمنية (880) عُنصراً أمنياً، تم توزيعهم على تمركزات أمنية في المدارس التي تم اعتمادها لإجراء الامتحانات بها، مؤكداً بأنه لم يتم تسجيل أي اختراقات أمنية وسارت على أكمل وجه حتى انتهاء آخر يوم في الامتحانات.

The post مدير أمن تاجوراء: لم نُسجل أي خروقات خلال فترة الامتحانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية