«بنغازي»: استكمال أعمال صيانة الصرف الصحي ومياه الشرب بالبلدية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019 م، مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي مصطفى بوزغيبه ورئيس مجلس إدارة مكتب العمارة للاستشارات الهندسية حسن عكوش ومدير إدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي حمد العقيلي ومدير المشروعات بشركة البحر المتوسط للإنشاءات الهندسية عبدالقادر الشريف ومدير مشروع السلاوي للمرافق المتكاملة بمكتب العمارة يوسف الليبيدي، وبحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.

وتناول اللقاء الإجراءات المُتعلقة بمشاريع الصرف الصحي في المدينة والمتمثلة في تنفيذ و صيانة عدد من شبكات الصرف الصحي خاصة في عمارات 1015 والكيش بمربع القيروان ووسط البلاد وغيرها ومحطات الرفع، إضافة إلى أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء، وكذلك تنظيف شبكات الصرف الصحي وتنفيذ وصيانة لعدد من خطوط مياه الشرب في عدد من الأحياء السكنية واستكمال أعمال مشاريع المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار.

