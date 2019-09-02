وفد منطقة طبرق العسكرية في زيارة لمركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق

طبرق 02 سبتمبر 2019 (وال)- قام وفد من منطقة طبرق العسكرية صباح اليوم الإثنين، بزيارة مقر مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق.

هذا والتقى الوفد المكون من معاون آمر منطقة طبرق العسكرية عميد إبراهيم بوخشيم، عميد بوبكر عيسى، آمر قطاع الجغبوب عقيد سعد أقناوي، آمر فرع الاتحاد العسكري طبرق عقيد مصطفى خليل، مدير مكتب آمر منطقة طبرق العسكرية ملازم محمد فرج، خلال زيارته مدير الفرع الأستاذ حبيب بوبلال، وعدد من الأطباء والخبراء والموظفين بالمركز.

وقال مسؤول الإعلام بالمركز محمد غريب إن الهدف من زيارة الوفد، تشجيع وتحفيز للعمل الذي يقوم به فرع طبرق، من سرعة في إنهاء تقارير القضايا المُحالة من النيابة العامة والعسكرية والمحاكم.

وأوضح محمد غريب أن وفد المنطقة العسكرية أشاد بجهود المبذولة من قبل العاملين بالمركز الذي يتبع مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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