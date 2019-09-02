مواطنون يعتدون على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة سرت

أكد مدير عام موقع سرت بالجهاز التنفيذي لإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، المهندس رمضان الفليداني، أن مواطنين اعتدوا على خط المنظومة الفرعية للنهر الصناعي المغذية لمدينة سرت.

وأوضح الفليداني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الاعتداءات على مسارات الخط شملت بالتحديد «اعتداءات على غرف مسارات المنظومة المغذية للمدينة»، مشيرًا إلى أن «الاعتداءات تبدأ من محطة الوقود الدويهش شرق سرت وفي اتجاه المدينة».

وقدر الفليداني عدد المواقع على خط المنظومة الفرعية المغذية لمدينة سرت، التي تعرضت للاعتداءات بـ«أكثر من 10 مواقع»، مؤكدًا أنها عمليات مخالفة للقانون أخطرت بشأنها الجهات الأمنية وبلدية سرت لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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