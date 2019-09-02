اخبار ليبيا الان

مواطنون يعتدون على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة سرت

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مدير عام موقع سرت بالجهاز التنفيذي لإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، المهندس رمضان الفليداني، أن مواطنين اعتدوا على خط المنظومة الفرعية للنهر الصناعي المغذية لمدينة سرت.

وأوضح الفليداني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الاعتداءات على مسارات الخط شملت بالتحديد «اعتداءات على غرف مسارات المنظومة المغذية للمدينة»، مشيرًا إلى أن «الاعتداءات تبدأ من محطة الوقود الدويهش شرق سرت وفي اتجاه المدينة».

وقدر الفليداني عدد المواقع على خط المنظومة الفرعية المغذية لمدينة سرت، التي تعرضت للاعتداءات بـ«أكثر من 10 مواقع»، مؤكدًا أنها عمليات مخالفة للقانون أخطرت بشأنها الجهات الأمنية وبلدية سرت لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مواطنون يعتدون على خط النهر يا ساده المرحله صعبه يجب إصدار قانون الطوارئ أو الحرب أو الاستنفار الوضع لايستحمل إعدامه فورى بحضور قاضى ومفت من مدينه غير التى يسكنها مرتكب الجريمة وكدلك الاعتداء على المحطات ومؤسسات الدوله سوف يتم تحقيق الأمن والاستقرار فور تنفيد خاله أو اثنين

    رد