المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن شحات، بأنه يتم حاليًا تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لدعم الرياضيين.

يشار إلى أنه تمَّ تأمين مبارة أواسط نادي الأنصار البيضاء وأواسط نادي شباب الجبل شحات والمقامة في ملعب نادي الانتصار بالفائدية.

