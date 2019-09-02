بسبب انحصار الدعم الدولي عن الرئاسي.. “الإخوان” يضغطون على السراج لتغيير وزارة خارجيته

طرابلس-العنوان

دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى اجتماع تشاوري بدا في ظاهره أو حسبما أعلن عنه السراج بأنه مع نخب وفعاليات سياسية وثقافية واجتماعية ولكن باطنه وحقيقته كانت لبحث مطالبة جماعة الإخوان المسلمين بتغيير وزاراتي الخارجية والمالية بحكومة الوفاق.

ووفقا لمصادر خاصة للعنوان يهدف الإخوان المسلمين من خلال هذا الاجتماع الذي عقد السبت الماضي، إلى السيطرة على وزارة الخارجية للبحث عن مخرج للأزمة الدولية التي يعانيها المجلس الرئاسي من خلال انحصار الدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني كونها وضعت يدها في يد ميليشيات مسلحة يقودها عدد من الإرهابيين المطلوبين دوليا وذلك لضمان استمرارها في المشهد السياسي.

الاجتماع الذي أكد خلاله السراج وفق مكتبه الإعلامي، بأنه بداية لسلسلة من اللقاءات المماثلة بحث أيضا تغير وزير المالية بحكومة الوفاق وذلك من أجل ضمان استمرار الدعم المالي.

يشار إلى أن اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

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