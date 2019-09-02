عقيلة يبحث “جملة قضايا” مع مسؤولين بالمؤقتة

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاثنين، اجتماعات مع وزير الحكم المحلي ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية ورئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن الاجتماعات ناقشت جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه في مدينة طبرق وتفعيل مشروع الطريق المزدوج طبرق امساعد ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين من خطورة الطريق.

وأضح المريمي أن عقيلة صالح بحث أيضا استعداد هيئة الكهرباء لفصل الشتاء وذلك بتوفير التجهيزات والمعدات الكهربائية اللازمة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى سداد الالتزامات المالية للمشاريع التي نفذت والجاري تنفيذها والتي ستنفذ في مشروعات المياه والبنية التحتية، ومشروع تدوير القمامة ببلدية طبرق والبلديات المجاورة.

وفي وقت لاحق، عقد رئيس مجلس النواب اجتماعا مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اطلع خلاله على مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومشاريع الحكومة المؤقتة في مختلف البلديات.

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