تقرير يكشف حجم الخلافات بمعسكر الوفاق

تقرير| 218

كشفت مصادر صحفية كواليس اللقاء الذي أجراه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع بعض قادته والمسؤولين في طرابلس، والأزمة التي بدت تلوح في الأفق داخل معسكر الوفاق.

وقالت مصادر لصحيفة “اندبندنت عربية” إن اللقاء كان بمثابة رسالة تهديد أراد السراج إيصالها لقادة الجماعات المسلحة، أن مصدر التمويل بيده، مضيفة أن السراج أصبح يميل إلى الحل السياسي، بسبب عدّة عوامل، منها التخبطات التي يعانيها معسكره، وأهمها الضغوط الدولية التي تجبره على ضرورة الجلوس مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وبالعودة إلى أبرز القرارات التي اتخذها السراج لمغازلة قادة المجموعات المسلحة، وكسب ودّهم، في مراحل سابقة، فإن آخرها كان منح مبلغ 3 آلاف دينار لكل مقاتل يدافع عن حكومة الوفاق في طرابلس، والتي يبدو أنها لم تكُن كافية، وظهر ذلك بعد الاجتماع الأخير الذي أوضح مدى الاختلاف الكبير بين رؤى السراج وقادة المجموعات المسلحة ومناصريها.

وبعيدا عن كل الأحداث التي يعيشها “رئاسي الوفاق”، بات الأصعب على فائز السراج، أنه لم يعُد الطرف المسالم أو المدنيّ كما يصفه معسكره، بل قائدا مسلحًا وطرفًا في رئيسيًا في الصراع المسلح.

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