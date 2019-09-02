سلامة يبحث مع وزير خارجية مصر «خيارات إحياء العملية السياسية في ليبيا‬»

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، إن الممثل الخاص للأمين العام، ‫غسان سلامة، بحث مع وزير خارجية مصر، سامح شكري، «خيارات إحياء العملية السياسية في ليبيا‬»، دون أن تكشف عن ماهية هذه الخيارات.

والتقى سلامة، اليوم الإثنين، شكري‬ في القاهرة، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

شكري يؤكد لسلامة «ثوابت الموقف المصري» بشأن التسوية في ليبيا

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن شكري أكد خلال اللقاء «ثوابت الموقف المصري» بشأن عملية التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

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