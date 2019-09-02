شكري يبحث مع سلامة مستجدات الوضع على الساحة الليبية

القاهرة-العنوان

استقبل وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة”، وذلك لبحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة في ليبيا.

ووفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بـ فيسبوك “صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري اتصالاً بأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته.

وتضمن اللقاء التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، حيث أطلع الممثل الأممي الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد، مُعبراً عن تقديره للدور المصري المبذول على صعيد إنهاء الأزمة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية