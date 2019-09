رئيس الدعم المركزي بتاجوراء يجري جولة تفقدية لمتابعة سير العمل الأمني

المتوسط:

قام رئيس الدعم المركزي – فرع تاجوراء باستقبال مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومعاون الشؤون الأمنية وعدد من ضباط الإدارة بمقر الفرع.

وكانت هذه الزيارة الأمنية لتفقد سير العمل الأمني بالفرع ومامدى جاهزيته لتأديه المهام الأمنية التي تُوكل إليه، وخلال هذه الزيارة قام المدير العام وبرفقته رئيس الفرع بجولة تفقدية على مكاتب الشؤون الإدارية بالفرع وغرفة العمليات والسيطرة بالفرع، وقام المدير العام بتقديم الشكر لرئيس الفرع وكافة ضباط وضباط صف وموظفين الفرع على المجهودات الجبارة التي يقومون بها.

واختتم المدير العام زيارته لفرع تاجوراء بتقديم درع شكر وتقدير لرئيس الفرع لمهجوداته الأمنية في تأدية واجبه دون كلل أو ملل في حفظ الأمن والاستقرار.

