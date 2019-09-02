تربيون بسبها يحتجون على “إهانة إدارة التفتيش”

نفذ عدد من العاملين والموظفين بفرع مصلحة التفتيش التربوي في سبها، الاثنين، وقفة احتجاجية ضد منشور لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بصفحتها في “فيسبوك”، يصف عمل إدارة التفتيش بالعبث وأنهم وراء تأخر إصدار نتائج الشهادة الإعدادية للعام 2018-2019.

وقال العاملون في بيان ألقوه خلال وقفة احتجاجية، إن وصف عمل المفتشين التربويين بالعبث يعتبر “نقدا هداما ولا يليق بوزارة التعليم أن تسمح بنشر إهانة المعلم والمفتش والخبير التربوي”.

وطالب العاملون بتقديم اعتذار للمفتشين، وبالتحقيق في أسباب تأخر نتائج الشهادة الإعدادية لهذا العام؛ وصرف مستحقات ومكافآت المفتشين التربويين المتقاعدين والنظر في الترقيات والعلاوات المتأخرة.

ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها “لا لوصف المفتش التربوي بأوصاف لا تليق به، لا لتهميش المفتش والمربي والخبير التربوي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية