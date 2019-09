اجتماع موسع بمقر «العامة للكهرباء» لمناقشة مشاكل زليتن

المتوسط:

عقد المدير التنفيذي للشركة المهندس على محمد ساسي، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الإثنين الموافق 2/9/2019م وذلك بالمقر الرئيس للشركة الكائن «بوابة الجبس طرابلس» مع عدد من أعضاء المجلس البلدي زليتن، وبحضور عدد من المدراء العامين ومساعديهم وعدد من مدراء الإدارات والدوائر الفنية بالشركة العامة للكهرباء.

وافتتح المدير التنفيذي للشركة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالمجلس البلدي زليتن، وأبدى سعادته بحضورهم لتوضيح كثيرٍ من الأمور، كما تمنى في بداية الاجتماع أنْ يُثمر هذا اللقاء كباقي اللقاءات السابقة مع عددٍ من البلديات.

وتناول الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع من بينها عدد الساعات التي يتم طرحها على البلدية، وكذلك مراحل تنفيذ مشروعات النقل والتوزيع والجهد المتوسط القائم منها والمقترح والمنفذ.

