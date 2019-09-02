سلامة وشكري يبحثان إحياء العملية السياسية في ‫ليبيا

التقى الممثل الخاص للأمين العام ‫للأمم المتحدة غسان سلامة مع وزير الخارجية المصري ‫سامح شكري، الاثنين، في القاهرة، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفحتها في “فيسبوك”، إن سلامة ناقش مع شكري “خيارات إحياء العملية السياسية في ‫ليبيا”.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن شكري أكد خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، وأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتفعيل إرادة الشعب الليبي في السيطرة على موارده ومقدراته.

وكان سلامة التقى بوقت سابق من الاثنين الأمين العام للجماعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث آخر التطورات الأمنية والسياسية والعسكرية في ليبيا.

وقال سلامة في تصريحات للصحفيين المعتمدين من الجامعة العربية إن ليبيا من الأعضاء المهمين في جامعة الدول العربية، مشددا على ضرورة انخراط الجامعة في البحث عن آلية لحل سياسي دائم لنزع فتيل الأزمة الليبية.

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