الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة بمنطقة وادي الربيع

طرابلس-العنوان

أسقطت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف تمركزات وحدات الجيش في وادي الربيع جنوب طرابلس بعد انطلاقها من قاعدة معيتيقة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن إصرار تركيا وقطر على المضي قدما في دعم الإخوان يؤكد استهتارهما بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحرصهما على استمرار أزمة الليبيين ووضعهم المأساوي وما يعانونه في ظل المجموعات المسلحة.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إلى أن القوات المسلحة الجوية هي الذراع القوية الضاربة ضد التنظيمات الإرهابية.

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