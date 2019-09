جولة تفقدية لرئيس هيئة الموارد المائية بمشاريع أجدابيا

المتوسط:

زار وفد من الهيئة العامة للموارد المائية بالحكومة المؤقتة، برئاسة رئيس الهيئة، عوض الدرسي، بلدية أجدابيا، وذلك للوقوف على استكمال مشاريع الصرف الصحي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تعاني منها المدينة، والتي توقفت خلال الفترة الماضية.

وخلال الجولة، عقد الدرسي، عدة لقاءات مع المجلس التسييري للبلدية، الذي وضع في أولوياته حل المشاكل التي تعاني منها مدينة أجدابيا، كمشكلة الصرف الصحي، وانهيار البنية التحتية.

