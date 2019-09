المتوسط:

أفاد جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة، بأنه يسعى حاليًا إلى توفير النواقص المهمة من الأدوية والمستلزمات التخصصية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار الجهاز، إلى تسليم قسم الأمراض السارية بمركز بنغازى الطبي، العلاج التخصصي لمرضى التهاب الكبد الفيروسي سي، لعدد 500 حالة، وتسليم أدوية لمرضى الأورام وأمراض الدم لمركزي بنغازي الطبي وطبرق، ومستشفى سبها العام.

ولفت الجهاز، إلى تسليم أدوية مرض السكري للمراكز والعيادات المتخصصة، والشروع في توزيع أفلام الأشعة بأنواعها على المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية.

The post «الإمداد الطبي» يضع خطة لسد العجز في ملف الأدوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية