جولة تفقدية لمسؤول بـ «صحة المؤقتة» بمستشفى الجغبوب العام

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، بيانًا، يُؤكد فيهِ على تعليمات وزير الصحة بمتابعة المستشفيات والمرافق الصحية.

وقام كل من نوري محمد الفسي مدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومحمد خليفة جلهوم موظف بإدارة التفتيش والمتابعة، بجولة بمستشفى الجغبوب العام لتفقد سير العمل ومتابعة كافة المرافق الداخلية بالمشفى.

وتأتي هذه الجولة حرصا من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة علي مراقبة ومتابعة سير العمل لتقديم الخدمات الصحية لكافة مناطق وربوع ليبيا.

