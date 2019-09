المتوسط:

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم، اجتماعا مع رئيس مركز جهاز الشرطة الزراعية بسرت، إذ تم خلاله بحث عددٍ من الموضوعات تتعلق بعمل فرع الجهاز بسرت.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع، يوم الخميس المقبل بمقر قطاع الزراعة بسرت لبحث إمكانية توفير الإمكانيات والاحتياجات ومنها المادية والمعنوية.

The post اجتماع رئيس مركز جهاز الشرطة الزراعية بسرت مع عميد البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية