عملية شاملة لتأمين مستشفيات بنغازي

بتكليف من وزارة داخلية بالحكومة المؤقتة، قام جهاز مكافحة الظواهر الهدامة والسلبية بتكليف قوة أمنية مهمتها تأمين المستشفيات من الاعتداءات المتكررة،.

وتأتي هذه الخطوة بعد الاعتداءات المتكررة على الأطقم والأجهزة والمعدات الطبية، حيث بدأ جهاز مكافحة الظواهر السلبية الهدامة المستحدث من قبل داخلية المؤقتة في عملية شاملة تهدف إلى تأمين المرافق الصحية .

وقرر الجهاز إرسال قوة أمنية للمستشفيات واضعا خطة متكاملة لتأمينها كذلك لتكون هذه القوة بديلا عن عدد من الأجهزة الأمنية الأخرى التي لم تؤد عملها بالشكل المطلوب.

وجاء القرار بمثابة تضميد للجراح وفتح الطريق أمام الأجهزة الطبية في أن تعمل بكل أريحية من غير تدخلات لطالما تأذت منها المرافق الطبية في مختلف مناطق بنغازي وغيرها من المناطق.

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