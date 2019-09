وزير الدولة لشؤون المهجرين يبحث مع رئيس هيئة السياحة الصعوبات التي تواجه النازحين

المتوسط:

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين” يوسف جلالة”، خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الهيئة العامة للسياحة “خيضر بشير مالك”، ظهر اليوم الاثنين الصعوبات التي تواجه النازحين من منتسبي الهيئة، وكيفية التخفيف من معاناتهم.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء عمل الهيئة على خلق برامج ترفيهية للتخفيف من الضغوط النفسية على أطفال العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات.

