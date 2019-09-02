المسماري: مرور 10 سنوات على افتتاح مركز بنغازي الطبي

سلط الجراح الليبي سعد الدين المسماري الضوء على الذكرى العاشرة لافتتاح مركز بنغازي الطبي.

وقال المسماري في تدوينة عبر حسابه بموقع “فيسبوك” “اليوم تمر عشرة سنوات على افتتاح مركز بنغازي الطبي” مضيفا “كان التحدي كبير وكان النجاح”.

وأضاف المسماري “نتذكر اصرار محمد جبريل وجدية مصطفى رحومة نتذكر الشباب والفتيات المتحمسين للعطاء وكانت خطة 2009-2014 للنهوض بالخدمات والموارد البشرية وكانت العمليات الكبرى ومناظير الكبسوله وتصوير الكبد والكبد الصناعية وزراعة الاعضاء وجميع الوسائط التشخيصية” مردفا “استجاب مركز بنغازي الطبي لكل التحديات الصحية حين وقف وحيدا في بنغازي واحتضن كل مستشفيات وخدمات مدينة من مليون نسمة وقرابة مليون كيلومتر مربع من مساحة ليبيا حين اقفلت كل المستشفيات كانت تجربة في التعاون الانساني عبر المتوسط وكانت إضافة لمحاولات جعل المتوسط بحيرة سلام”.

وأردف المسماري “كان العاملون من جنوب افريقيا جنوبا حتى فرنسا وبريطانيا والمانيا شمالا ومن فيتنام والفلبين شرقا الى جزر غوادالوب غربا”.

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