معهد أسماء للمهن بسرت يدخل بـ”صيانة شاملة”

شهد مقر بلدية سرت، الاثنين، التوقيع على تسليم موقع معهد أسماء للمهن الشاملة لشركة المسار المضيء للمقاولات لإجراء أعمال الصيانة شاملة لكافة مرافق المعهد.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات في البلدية محمد الأميل، إن مشروع صيانة المعهد الذي يحوي 24 فصلا دراسيا، يأتي ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار في ليبيا التي ينفدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووقع على محضر إجراءات التسليم عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت الدكتور القذافي البطئ، ومدير إدارة مشروعات البلدية عمر السوداني، ومدير شركة المسار المضيء ابوشناف ابوستة، ومدير مكتب المعاهد الفنية والمتوسطة بسرت فتحي زايد.

ويعتبر معهد أسماء للمهن الشاملة في سرت من أقدم المؤسسات التعليمية بالمدينة، حيث أنشئ في بداية ثمانينيات القرن الماضي، ويقع في واجهة المدينة.

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