إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم 20 طفلًا وامرأة

تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية «الزورق تليل»، اليوم الإثنين، من إنقاذ قارب مطاطي على بعد نحو 17 ميلًا شمال صبراتة، على متنه 108 مهاجرين غير شرعيين، بينهم 88 رجلًا، و13 امرأة، و7 أطفال.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي للثقافية البحرية أن جنسيات المهاجرين غير الشرعيين، ضمت ثمانية من إريتريا وثلاثة من إثيوبيا و21 سودانيًّا وثلاثة من بوركينا فاسو، وثلاثة صوماليين وثلاثة من غانا ومهاجرًا من النيجر و16 من ساحل العاج، و20 من غامبيا ومهاجرًا من سيراليون، وستة من مالي وثلاثة من غينيا وثلاثة من الكاميرون وثلاثة سوريين، وثمانية من بنين، ومصريين اثنين، واثنين من ليبيريا، وثلاثة من دولة توغو.

وتابع البيان أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم سُلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

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