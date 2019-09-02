خطوات جديدة لإنشاء محطة كهرباء بالمنطقة الشرقية

عقدت لجنة عطاءات الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة، الاثنين، اجتماعها الثاني بشأن إنشاء محطة كهربائية بالمنطقة الشرقية.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة في بمدينة البيضاء، إنشاء محطة كهرباء غرب بنغازي ذات (الدورة المزدوجة) كهرباء وماء، بقدرة انتاجية 2000 ميغاوات.

وترأس الاجتماع اللجنة المكلفة بالمشروع وبحضور ديوان المحاسبة والشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع المحطة وهي: شركة سيمنس الألمانية، وشركة GE الأميركية.

ووفق بيان لهيئة الكهرباء، فإن هذه الشركات تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمحطات الكهربائية.

وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على الكثير من النقاط المهمة في المشروع وتوضيح بعض الملاحظات في نطاق الأعمال الخاصة لكل من الشركتين.

ولفت البيان إلى أن العمل جارٍ على دراسة العروض من قبل اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع والاستشاري المكلف من قبل الهيئة وذلك لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.

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