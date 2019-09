المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ⁧غسان سلامة⁩، مع وزير الخارجية المصري ⁧سامح شكري⁩ اليوم في القاهرة.

وبحث الطرفان آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية بما في ذلك بحث خيارات إحياء العملية السياسية في ⁧ليبيا⁩.

