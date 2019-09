المتوسط

تمكن فريق المتفرقعات التابع الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة من إزالة قذيفة غير متفجرة بأحد المنزل في البلاد شارع الشريف

وأوضحت الإدارة أن بلاغا من صاحب المنزل ورد إليها يفيد بوجود مقذوف بمنزل، الأمر الذي دفع عناصر فرقة المتفجرات للتحرك إلى عين المكان وقامت بازالته دون وقوع أي اضرار

