ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ووزير المواصلات ميلاد معتوق الوضع بمطار معيتيقة الدولي وإجراءات السلامة فيه .

جاء ذلك في اجتماع عقد بحضور وكيل وزارة المواصلات ورئيس جهاز المخابرات ورئيس مصلحة الطيران وعدد من شركات الطيران.

كما بحث الجانبان النظر في إمكانية وضع خطة لمعالجة هذا الموقف وتأمين المطار والعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات به.

