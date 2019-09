مؤسسة المواد المائية تبحث مشاكل تحلية المياه في طبرق

المتوسط

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة المهندس عوض الدرسي ، مشاكل محطة تحلية المياه في طبرق وسرعة إنشاء المحطة الجديدة بمنطقة المرصص وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بهذا المشروع الحيوي الهام .

كما ناقش في اجتماع عقده مع مهندسي المشروعات بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية، بحضور أعضاء المجلس البلدي طبرق، المشاكل المتعلقة بمحطات ” RO ” الموجودة بالفروع القعرة وبالخاثر وعمر المختار والمرصص وكروم الخيل وحل المشاكل الفنية والإدارية لهذه المحطات التي ستساهم في توفير المياه لهذه الفروع.

وبحث المشاكل المتعلقة بشركة المياه والصرف الصحي ومشكلة إغلاقها وماترتب عليها من نقص المياه وإنفجار الخطوط الرئيسية والذي ألقى بظلاله على سكان المدينة وأدخلها في نقص كبير للمياه .

كما تم مناقشة محطات الرفع والمحطة الرئيسية في العودة وإيجاد الحلول لتسليمها لشركة المياه والصرف الصحي .

وقد وعد معالي الدرسي بحل كل المختنقات التي تواجه بلدية طبرق في المياه والصرف الصحي في أسرع وقت .

