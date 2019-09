المتوسط

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة، أنه “لن يكون لتركيا وقطر مكان بيننا في ليبيا”.

وشددت الشعبة في تعليق لها على صفحتها على فيسبوك، أنهم “لن يهنأوا بالعيش الكريم طالما أن أيادي حكامهم تعبث في أمن بلادنا واستقرارها”.

The post الإعلام الحربي: لن يكون لتركيا وقطر مكان في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية