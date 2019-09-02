صور: منطقة طبرق العسكريّة.. تخريج دفعة من المخابرة اللاسلكيّة

أقيم أمس الاثنين في منطقة طبرق العسكرية حفل تخريج لدفعة المخابرة واللاسلكية التي خضعت لدورة تدريبية تحت إشراف مدربين وخبراء متخصصين بتكليف ومتابعة من آمر منطقة طبرق العسكرية هاشم بورقعة.

وقال عبدالسلام سلطان آمر الاتصالات السلكية واللاسلكية بغرفة العمليات الرئيسية بمنطقة طبرق والمشرف على هذه الدورة إن المستهدفين من مختلف وحدات منطقة طبرق العسكرية تم تدريبهم على هذا المجال لتسهيل المهام القادمة للوحدات وطرق التخابر على اللاسلكي وتواصل الوحدات المكلفة على مسافات بعيدة مع الغرفة الرئيسية وربط بين كافة الوحدات والإدارات العسكرية.

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