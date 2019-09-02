دورة في المخابرة بمنطقة طبرق العسكرية

أقيم في مقر منطقة طبرق العسكرية حفل تخريج دفعة جديدة من دورة تدريبية في المخابره واللاسلكية تحت إشراف مدربين وخبراء متخصصين في مجال المخابرة واللاسلكية بتكليف ومتابعة من آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة الذي كان في مقدمة حضور حفل التخرج.

انتسب للدورة عسكريون من مختلف وحدات منطقة طبرق العسكرية –وحسب ما أورده المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية فإن هذه التدريبات لتسهيل المهام المقبلة للوحدات والتعليم الجيد والنموذجي لطرق التخابر بواسطة اللاسلكي وتواصل الوحدات المكلفة على مسافات بعيدة مع الغرفة الرئيسية وللربط بين كافة الوحدات والإدارات العسكرية .

واثنى المهندس عبدالسلام سلطان مهندس عبدالسلام سلطان -آمر الاتصالات السلكية واللاسلكية بغرفة العمليات الرئيسية بمنطقة طبرق ومشرف الدورة- على دور آمر المنطقة اللواء هاشم بورقعة لتوفيره كافة الإمكانيات لتسهيل الدوره وانجاحها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية