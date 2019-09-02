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دورة في المخابرة بمنطقة طبرق العسكرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم في مقر منطقة طبرق العسكرية حفل تخريج دفعة جديدة من دورة تدريبية في المخابره واللاسلكية تحت إشراف مدربين وخبراء متخصصين في مجال المخابرة واللاسلكية بتكليف ومتابعة من آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة الذي كان في مقدمة حضور حفل التخرج.

انتسب للدورة عسكريون من مختلف وحدات منطقة طبرق العسكرية –وحسب ما أورده المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية فإن هذه التدريبات لتسهيل المهام المقبلة للوحدات والتعليم الجيد والنموذجي لطرق التخابر بواسطة اللاسلكي وتواصل الوحدات المكلفة على مسافات بعيدة مع الغرفة الرئيسية وللربط بين كافة الوحدات والإدارات العسكرية .

واثنى المهندس عبدالسلام سلطان مهندس عبدالسلام سلطان -آمر الاتصالات السلكية واللاسلكية بغرفة العمليات الرئيسية بمنطقة طبرق ومشرف الدورة- على دور آمر المنطقة اللواء هاشم بورقعة لتوفيره كافة الإمكانيات لتسهيل الدوره وانجاحها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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