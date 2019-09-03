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حرس السواحل الليبي ينقذ (108) مهاجر غير قانوني

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي التابعة لحرس السواحل بالقوات البحرية بواسطة الزورق تليل أمس الإثنين من إنقاذ قارب مطاطي على متنه “108” مهاجر غير قانوني، قوامهم “88” رجل و”13″ إمرأة و”7″ أطفال.

ينتمي المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى “18” جنسية أفريقية وعربية، من أريتريا، أثيوبيا، السودان، بوركينا فاسو، الصومال، غانا، النيجر، ساحل العاج، غامبيا، سيراليون، مالي، غينيا، الكاميرون، سوريا، بنين، مصر، ليبيريا، التوغو.

تمت عملية الإنقاذ على بعد 17 ميلاً شمالي مدينة صبراتة وتم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل.

قُدمت للناجين المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة والمناسبة ليتم تسليمهم من ثم إلى “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية”، ومركز إيواء النصر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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