مديرية أمن الكُفرة تنظم حركة محطات الوقود

عقد في ديوان مديرية أمن الكفرة اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي محطات الوقود على مستوى مدينة الكفرة وضواحيها،بناءً على دعوة مدير أمن الكفرة العقيد خالد حيار.

حضر الإجتماع مقدم عبدالمطلب بوزريبة، رئيس فرع الدعم المركزي الكفرة عضو اللجنة المكلفة ، واللجنة المكلفة من الوزارة، ومسؤولو المحطات بالمدينة، محطة 810 الخارجية ومحطة البسكري ومحطة الرقبي ومحطة الجوف الغربي.

ناقش المجتمعون إبراز الإشكاليات التي تواجه سير العمل بالمحطات، ووضع آلية عمل يتم من خلالها توزيع الوقود على المحطات وختم الطلبيات بالتنسيق مع لجنة متابعة الوقود بالمديرية، وتكليف رجال أمن لتنظيم العمل بالمحطات ومنع حدوث أي مشاكل.

تم التعرف في الاجتماع على العراقيل المسببة للأزمات المتكررة للوقود بمدينة الكفرة بعد الإستماع لمسؤولي المحطات وتم توثيق الإشكاليات وتعهد مدير الأمن ، بحلحلة كل هذه الإشكاليات والصعوبات بالتواصل مع الجهات ذات الإختصاص ووزير الداخلية ، وذلك من أجل توفير الوقود بالمحطات وإنهاء الأزمة.

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