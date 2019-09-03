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مساندة مدينة براك لنازحي مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رعى المجلس البلدي براك بوادي الشاطىء، بالتعاون مع مكتب صندوق الزكاة ومكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية بتقديم يد العون والمساعدة لمساندة النازحين القادمين من مدينة مرزق إثر الهجوم عليها والاعتداء على أهلها وإجلائهم من ديارهم.

تمثلت المساندة من أهل براك بتوزيع “السلة الغذائية” على أسر نازحي بلدية مرزق المتواجدين داخل نطاق البلدية، والعمل جاري على احتواء هذه الأزمة بالتواصل مع باقي بلديات الجنوب المجاورة- حسب ما أورد المجلس في صفحته الرسمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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