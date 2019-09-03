رؤية “أعلى الدولة” للخروج من الأزمة الليبية

عقد المجلس الأعلى للدولة في مقره بمدينة طرابلس أمس الإثنين، الجلسة العامة رقم 44 لمناقشة المقترح المقدم من اللجان المكلفة لرؤية المجلس الأعلى للدولة للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا.

وحدد المجلس موعد أقصاه أسبوعين لإتمام وإنضاج المبادرة بتداولها بشكل أوسع بين لجان المجلس وأعضائه مع الفعاليات السياسية ومؤسسات الدولة قبل أن تُعلق الجلسة بعد مناقشة مستفيضة من الأعضاء وإبداء آرائهم في المقترح المقدم – حسب ما أورد المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته الرسمية.

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