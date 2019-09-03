جهاز النهر الصناعي يعد بتوفير احتياجات الزنتان من المياه

وعد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس عبدالناصر بوبطينة، بزيادة ضخ المياه إلى الزنتان وتوصيلها إلى الخزانات بها، بما يكفي احتياجات المدينة.

وفي سياق متصل، وافق الجهاز على مقترحات المجلس التسييري لبلدية الزنتان، بشأن حل مشكلة النقص الحاد لمياه الشرب داخل البلدية، حسب بيان على صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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يذكر أن بوبطينة استقبل في مكتبه بمدينة بنغازي وفد المجلس بقيادة رئيسه خالد محمد بوغليليش، والعضو به فوزي محمد الغناي، ورئيس مجلس أعيان قبائل الزنتان دكتور عمر بالعيد.

والزنتان ليست وحدها التي تعاني من أزمة المياه، إذ إن الأزمة تضرب مدنا أخرى، منها طبرق الذي أعلن مجلسها التسييري النفير بسبب نقص مياه الشرب، وأيضا سرت التي تعاني شحا حادا في المياه.

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