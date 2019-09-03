وزير المهجرين يبحث توفير احتياجات نازحي مرزق

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، أعضاء اللجنة المكلفة من بلدية مرزق لتوفير احتياجات النازحين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن أعضاء اللجنة استعرضوا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التقرير الخاص بالاحتياجات الأساسية العاجلة لنازحي مرزق، وسبل توفير الدعم الإنساني لهم جراء الاشتباكات التي وقعت بالمدينة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات النازحين بالبلديات المستضيفة بالجنوب، والتي ستعمل اللجنة العليا لشؤون النازحين على متابعة توفير الدعم للبلدية مع المجلس الرئاسي.

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