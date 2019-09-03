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المجلس الاستشاري يبحث مقترح الخروج من الأزمة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقد المجلس الاستشاري، الإثنين جلسته العامة رقم (44) بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وناقش فيها المقترح المقدم من لجان المجلس لرؤية المجلس في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” أنه تم خلال الجلسة وبعد المناقشة المستفيضة من الأعضاء وإبداء آرائهم في المقترح المقدم، تم تعليق الجلسة على نفس البند، على أن تنضج المبادرة بتداولها بشكل أوسع بين لجان المجلس وأعضائه مع الفاعليات السياسية ومؤسسات الدولة الأخرى في غضون أسبوعين كحد أقصى.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • .الحل الوحيد ان يقرر المجلس الاعمى للدولة الخرفانية تسليم نفسه طواعية لمستشفى قرقارش وبعد العلاج بالجلسات الكهربائية المكثف وقتها نتفاهم هو فيه مسلم عاقل يصدق خزعبلات الاخوان وهم من نفس صناعة الانجليز الذين صنعوا اسرائيل وفكروا فى صناعة تنظيم يجمع بين العبادات الاسلامية على اعلى مستوى ومعاملات يهودية على اعلى مستوى من العنصرية بحيث ينفر الناس من الاسلام عندما ترى من يصلى كل الفروض والنوافل ويصوم الاثنين والخميس تجده يكذب بسرعة الف كذبة فى الساعة والغدر والخيانة فى دمه ويكره الاخرين ويستخف بكلام الله فيشبه القرآن بالدستور معاذ الله كلام الله امر من الله عز وجل هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين يشبوه بدستور لا يلتزمون به كالعادة فهو من صنع البشر فيه اختلاف كثير .المهم ان اى جاهل بالاسلام عندما يشاهد هذا الاخوانى ينفر من الاسلام وبالطبع تم اصدار نسخات اخوانية متطورة اكثر ارهابا مثل القاعدة وداعش تروج لاكاذيب اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف وهو ما يعارض العديد من النصوص القرانية منهت لااكراه فى الدين .فالله وحده من يفصل فى العقائد يوم القيامة وما يهمنا فى الدنيا فهى المعاملات فاحيانا ينصر الله الدين بالفاجر والكافر فمن الذى صنع الطائرة التى تنقل الحجاج بسهولة ونن الذى صنع الاقمار الصناعية تمكن المسلم من مشاهدة الحرم المكى والنبوى على الهواء مباشرة فى اى وقت وتحمل القرآن الكريم على هاتفك المحمول وتستمتع بسماعه او قراءته بكل يسر .اما الاخوان فمثل الفئران والصراصير من شر ما خلق ليس لهم فائدة خلقهم الله للاضرار بسكان البيت والبجاحة المجلس الاعلى للفئران والصراصير يريد طرد السكان ليستولى على المكان مين يشترى القرد منى مين يشترى المشرى منى وعليه نسناس دبرز هدية

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