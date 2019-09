المتوسط:

عقد المجلس الاستشاري، الإثنين جلسته العامة رقم (44) بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وناقش فيها المقترح المقدم من لجان المجلس لرؤية المجلس في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” أنه تم خلال الجلسة وبعد المناقشة المستفيضة من الأعضاء وإبداء آرائهم في المقترح المقدم، تم تعليق الجلسة على نفس البند، على أن تنضج المبادرة بتداولها بشكل أوسع بين لجان المجلس وأعضائه مع الفاعليات السياسية ومؤسسات الدولة الأخرى في غضون أسبوعين كحد أقصى.

The post المجلس الاستشاري يبحث مقترح الخروج من الأزمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية