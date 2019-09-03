اجتماع في «مواصلات الوفاق» لتقدير تكلفة تطوير مطار زوارة

عقد اجتماع في وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، بين مصلحة المطارات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، اليوم الثلاثاء، لإدراج الاحتياجات اللازمة لمشروع تطوير مطار زوارة، وتحديد القيم التقديرية لتنفيذ المشروع.

وبالأمس، بحث وزير المواصلات، المهندس ميلاد معتوق، مع أعضاء من مصلحة المطارات والجهاز والمركز الوطني للأرصاد الجوية الاحتياجات اللازمة لتطوير المطار؛ ليكون قادرا على استقبال رحلات شركات الطيران التجارية، بما في ذلك مشروع استطالة المهبط وتوسعة ساحة وقوف الطائرات وتوسعة صالة المغادرة بمحطة الركاب، حسب بيان الوزارة.

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وتناول الاجتماع أيضا عددا من المشاريع الأخرى التي تخص الجانبين الجوي والبري وتوفير الأجهزة والمنظومات والاحتياجات اللازمة لتشغيل المطار بما يتناسب مع المعايير المحلية والدولية.

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