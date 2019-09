توفير احتياجات النازحين على أجندة وزير الدولة لشئون المهجرين

المتوسط:

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين” يوسف جلالة”، اللجنة المكلفة من بلدية مرزق لتوفير احتياجات النازحين والتي استعرضت التقرير الخاص بالاحتياجات الأساسية العاجلة لنازحي المدينة، وسبل توفير الدعم الإنساني لهم جراء الاشتباكات التي وقعت بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة احتياجات النازحين بالبلديات المستضيفة بالجنوب، والتي ستعمل اللجنة العليا لشؤون النازحين على متابعة توفير الدعم للبلدية مع المجلس الرئاسي.

