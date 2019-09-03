مجلس الدولة يبحث مقترحاً للخروج من الأزمة الراهنة

عقد مجلس الدولة جلسته العامة رقم (44) لبحث مقترح للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مناقشة المقترح المقدم من لجان المجلس لرؤية المجلس للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وجرى بعد المناقشة المستفيضة من الأعضاء بشأن المقترح المقدم، تعليق الجلسة على نفس البند، على أن تنضج المبادرة بتداولها بشكل أوسع بين لجان المجلس وأعضائه مع الفاعليات السياسية ومؤسسات الدولة الأخرى في غضون أسبوعين كحد أقصى ولم يكشف المجلس عن تفاصيل المقترح أو الأطراف التي قدمته.

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