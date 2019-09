المتوسط:

تقوم وحدة الدوريات والتمركزات الأمنية بالدعم المركزي فرع تاجوراء، بتأمين وحماية وتنظيم حركة دخول وخروج المركبات الألية (الشاحنات وسيارات النقل) لمحطات الوقود للتزود بالديزل (النافطة).

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنه تم التواصل مع لجنة الأزمة بشكل مُباشر لتوفير الديزل (النافطة) ولتخفيف من مُعاناة المواطنين والعمل على زيادة كميات التوزيع في الديزل ، بعد النجاح في تأمين محطات الوقود ببلديتي تاجوراء والقربوللي وتحقيق الأمن والإستقرار ومنع أي إختراق أمني فيها والتعامل بكل حزم وشدة مع من يُحاول عرقلة سير عمل هذه المحطات.

The post “الدعم المركزي” بتاجوراء تنجح في تأمين محطات الوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية