سلامة وشكري يبحثان سبل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الإثنين في القاهرة.

الجانبين بحثا بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على “تويتر”آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية بما في ذلك بحث خيارات احياء العملية السياسية في ليبيا.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن شكري أكد خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصرى اتصالاً بأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها ويساهم فى محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي في السيطرة على موارده ومقدراته.

كما اختتم حافظ بأن اللقاء تضمن التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأطلع الممثل الأممي شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد، مُعبراً عن تقديره للدور المصري المبذول على صعيد إنهاء الأزمة في ليبيا.

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