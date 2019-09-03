سلامة وشكري يبحثان آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة فيها.

وحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، فقد أكد شكري على ثوابت الموقف المصري بأهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن، ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية.

من جانبه أطلع سلامة وزير الخارجية المصري على نتائج اتصالاته وجهوده لحل الأزمة الليبية.

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