إنقاذ 108 مهاجرين شمال صبراتة

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم نساء وأطفال شمال صبراتة.

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق تليل) أمس الاثنين من إنقاذ قارب مطاطي على متنه (108) مهاجرين غير شرعيين، من بينهم عدد (88) رجلا، وعدد (13) امرأة، وعدد (7) أطفال.

وأوضحت القوات البحرية أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 17 ميلا شمال صبراتة مبينة أنه جرى نقل المهاجرين إلى مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، مشيرة إلى أنه بعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية للمهاجرين تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

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