أقيم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3/9/2019 بوزارة الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني، أداء القسم القانوني للعضو المجلس البلدي الرياينة / فاطمة الشيباني عبدالله نصر أمام وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر و بحضور مدير مكتب الوزير مهندس حسين امحمد صالح.

