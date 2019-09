القوات البحرية: إنقاذ أكثر من 100 مهاجر شمال صبراتة

خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، إنقاذ (108) مهاجر غير شرعي بينهم نساء وأطفال شمال صبراتة.

وأفاد قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط” بأن القوات البحرية أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 17 ميل شمال صبراتة مشيرا إلى أنه بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق تليل) أمس الاثنين من إنقاذ قارب مطاطي على متنه (108) مهاجر غير شرعي، من بينهم عدد (88) رجل، وعدد (13) امرأة، وعدد (7) أطفال.

وأشار قاسم ، إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، مؤكدا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

